Universidad de Chile se entrena en silencio pensando en la revancha ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, donde los azules pretenden meterse en la ronda de los 4 mejores.

La antesala del compromiso entre chilenos y peruanos ha estado marcada por la ausencia de Marcelo Díaz, quien sufrió un desgarro en el compromiso de ida y no podrá decir presente ante los peruanos en Coquimbo.

En la ida, la U fue más e igualaron 0-0. | Foto: Photosport

Alianza Lima, por otro lado, dejó rápidamente en el olvido la igualdad sin goles ante los azules y ayer ganó con un contundente 4-0 a Comerciantes por la liga peruana, resultado que lo hace llegar con el ánimo a tope para enfrentar a Universidad de Chile.

Cabe recordar que el ganador de la llave entre chilenos y peruanos tendrá que medirse en las semifinales ante el ganador del cruce entre Lanús de Argentina y Fluminense de Brasil, donde fueron los trasandinos quienes se impusieron en el compromiso de ida disputado en Buenos Aires.

U de Chile vs. Alianza Lima: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenos y peruanos se verán las caras en Coquimbo este jueves 25 de septiembre a las 9:30 de la noche de Chile continental.

TV: ¿Quién transmite?

D Sports será el canal encargado de transmitir el partido.

Internet: ¿Cómo ver el partido?

Vía streaming, DGO será la plataforma en donde se pueda ver a la U.