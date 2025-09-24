Universidad de Chile ya está más que lista para su partido por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Alianza Lima. Aunque los hinchas azules no podrán decir presente este jueves, la jornada de este miércoles quisieron ir a dar su último aliento al equipo en las afueras del hotel.

Más de un centenar de fanáticos del “Romántico Viajero” llegaron al hotel Diego de Almagro para realizar el ya tradicional “hotelazo”.

Allí, con banderas, pirotecnia y cánticos, arengaron a sus jugadores que este jueves, saldrán a la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso sin poder contar con su hinchada, ya que como es sabido, los universitarios fueron sancionados con siete partidos de local y siete de visita en que no podrán tener presentes a sus hinchas.

BOLAVIP estuvo presente en el lugar donde el festejo se llevó en calma en la mayor parte del tiempo. Sin embargo, para evitar desmanes, Carabineros llegó al sector dispersando a los presentes con el carro lanza aguas y el carro lanza gases.

Así fue el “hotelazo” de los hinchas de Universidad de Chile

Así formaría Universidad de Chile frente a Alianza Lima

Gustavo Álvarez formaría en este encuentro prácticamente con el mismo once que paró en Perú ante el cuadro “íntimo”, salvo Marcelo Díaz. En su lugar, iría precisamente el exjugador de Alianza, Sebastián Rodríguez.

Dicho esto, Universidad de Chile formaría con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda en el mediocampo; Nicolás Guerra y Lucas Assadi en delantera.

¿A qué hora se juega el partido entre U. de Chile y Alianza Lima?

El partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 25 de septiembre a contar de las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.