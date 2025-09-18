Universidad de Chile está teniendo una estadía hostil en Perú, toda vez que esta noche debe enfrentar a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y sin sus hinchas en las tribunas.

En la madrugada de este día jueves, varios hinchas de Alianza Lima llegaron hasta las inmediaciones del hotel de la delegación azul y dispararon fuegos artificiales, interrumpiendo de esa manera el sueño del plantel azul.

Hostigaron a la U en Perú. | Foto: Photosport

Tal como sucedió ante Independiente de Avellaneda, donde hinchas argentinos hicieron la misma práctica y argumentaron en CONMEBOL que no se podía determinar que había sido ellos, ahora la cosa es muy distinta.

Según se evidenció en Redes Sociales, los mismos hinchas del cuadro peruano se adjudicaron la acción: “La victoria”, grupo de hinchas aliancistas, se vanagloriaron del acto para intimidar a la delegación azul en su totalidad.

En caso de haber desórdenes, Universidad de Chile bien podría argumentar que el clima hostil empezó desde antes del partido, donde los forofos peruanos han hostigado a la U y no le han permitido un descanso acorde.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile, día y hora

El compromiso está pactado para este jueves 18 de septiembre a las 9:30 de la noche, día y hora en donde Gustavo Álvarez y sus dirigidos buscarán dar el primer golpe por la serie de cuartos en Copa Sudamericana.