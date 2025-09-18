La espera se acabó y esta noche Universidad de Chile saltará a la cancha en Perú para medirse con Alianza Lima, compromiso válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en donde la U buscará golpear de entrada.

El cuadro azul llega al compromiso frente a los peruanos tras una gran victoria ante Colo Colo en la Supercopa, trofeo que se quedó para los azules tras derrotar con un claro y contundente 3-0 al archirrival.

La U abre su llave ante Alianza Lima esta noche. | Foto: Photosport

Alianza Lima, por otro lado, llega precedido de un gran 2025 en el ámbito internacional: eliminaron a Boca Juniors y a Gremio de Porto Alegre de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente.

Cabe mencionar que, quien resulte ganador de esta llave, tendrá que enfrentar al ganador del cruce entre Lanús de Argentina y Fluminense de Brasil. En la ida, el cuadro carioca cayó por la cuenta mínima ante los argentinos en Buenos Aires.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile: ¿A qué hora?

El compromiso entre chilenos y peruanos arrancará a las 9:30 de la noche de Chile continental de este jueves 18 de septiembre.

TV: ¿Quién transmite?

El partido entre Universidad de Chile y Alianza Lima será transmitido por ESPN.

Internet: ¿Cómo ver?

El encuentro se podrá ver, vía streaming, en Disney+.