Universidad de Chile y Alianza Lima tienen, probablemente, el partido más importante de la temporada esta noche en Perú, toda vez que ambos se medirán por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto azul llegó a la capital peruana con la mejor disposición para preparar el compromiso, pero ha sufrido con la hostilidad de los hinchas peruanos quienes ‘marcaron territorio’ y le hicieron la vida imposible al plantel azul.

La U llega como campeón a Lima. | Foto: Photosport

Bolavip Chile está en Perú y fue testigo de cómo los hinchas de Alianza Lima fueron a provocar con lienzos al cuadro universitario en la noche limeña para posteriormente retirarse manera breve antes de volver con todo.

Alrededor de la 1:30 de la madrugada y 2:45, dos secuencias de fuegos artificiales interrumpieron el sueño del plantel de Universidad de Chile y generaron disturbios, situación que no gustó para nada en las huestes azules.

Así las cosas, Alianza Lima trata de desequilibrar la balanza antes del compromiso usando viejas artimañas, pero lo cierto es que en la cancha se ven los gallos y es ahí donde Gustavo Álvarez y sus dirigidos quieren dar el primer golpe de la serie y encaminar una clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U saltará a la cancha en Matute a las 9:30 de la noche de este jueves 18 de septiembre, día y hora en donde enfrentarán a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.