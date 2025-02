Universidad de Chile logró un trabajado triunfo por la segunda fecha del Campeonato Nacional, en el que gracias al tanto de Nicolás Guerra, el conjunto ‘Laico’ logró imponerse por la mínima ante Unión La Calera y sumar valiosos tres puntos.

Tras este compromiso, el ex futbolista e histórico azul, Horacio Rivas conversó en exclusiva con Bolavip Chile y desmenuzó lo que fue la participación del equipo de Gustavo Álvarez, en la que dejó muy en claro que sin duda lo más importante era sumar los tres puntos.

“Este campeonato está recien empezando y eso hay que dejarlo claro, pero es de suma importancia empezar bien y empezar bien es sumar y esta sumando, después de llevar dos fechas tener seis puntos, después de una presentación en la primera rueda que fue fantástica y nadie lo puede discutir, los distintos equipos se van a jugar su chance, Unión La Calera hizo un partido correcto dentro de sus pretensiones y no hizo un papelón, eso lo llevó a que también complicara determinadamente a la U”, partió declarando.

En esa línea, el ‘Carepato’ agrega que desde la Universidad de Chile deben mantener el foco en ellos mismos, ir consolidándose partido a partido para seguir firmes en lo que será esta lucha por el título, tomando como importante aprendizaje este partido.

Guerra anotó para el triunfo azul | Foto: Photosport

“Lo importante hoy día por lo menos en el tema de la U, es seguir como venía la U, acá no se puede mirar para el lado si ganó uno u otro, así no vas a disfrutar, ni gozar y no vas a entender que los partidos hay que irlos ganando paso a paso, partido a partido. Hoy se dio un paso gigantesco y el próximo paso se toma consciencia que te tocará esta clase de partidos, hay que seguir sumando y seguir creciendo cómo equipo”, concluyó.

La racha de partidos como visitantes

Finalmente, Rivas fue consultado sobre la racha de partidos que tendrá la Universidad de Chile en condición de visitante, en la que sabe que sin duda la lejanía con su público por un tiempo elongado es dificil, pero que como equipo deben saber llevarlo adelante y conseguir resultados positivos.

“Es un tema importante, perder la localía, perder las 40 mil personas que se traen normalmente por supuesto que es dificil, pero hay que batallar, esto es la U, no se puede estancar o ponerse a pensar en situaciones que son de suma importancia, no es lo mismo jugar con 40 mil persona que 15 mil personal, pero lo importante que la U mantenga su regularidad futbolística y el crecimiento individual que va de la mano en lo colectivo”, concluye.