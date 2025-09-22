Universidad de Chile sigue exhibiendo un problema: la eficacia en ofensiva. Ante tal panorama, un referente de los azules habló fuerte y claro. ¿Para qué? Le envió un recado a Rodrigo Contreras.

A pesar de que confía en su talento, ha visto ansiedad en sus decisiones en la cancha. Ese es el caso de Héctor Hoffens, que en conversación con BOLAVIP Chile analizó el bajo nivel del atacante argentino.

Para el mítico jugador de los azules, lo del oriundo de Tucumán es netamente nerviosismo. Es por eso que lo llamó a la tranquilidad: debe tener paciencia para que se le abra el arco.

“Lo he mirado y me he dado cuenta que está peleado con él. Quiere demostrar que es goleador, que es bueno. El ímpetu, las ganas y el deseo de hacer cosas lo ha perjudicado. Para mí, es un buen jugador”, reflexionó.

“Yo creo que es más personal. Además, él está quemado porque no ha podido ser titular indiscutido como en otros equipos. Acá es banca y él no está acostumbrado a eso”, agregó.

Rodrigo Contreras ha vivido altibajos en Universidad de Chile. No ha logrado la titularidad indiscutida.

¿Otra opción en la delantera de Universidad de Chile?

Finalmente, Chico Hoffens aludió a la posibilidad de volver a ver a Leandro Fernández brillando con la camiseta azul. Quiere que sume mayor cantidad de minutos en los siguientes partidos.

“Ha entrado muy poco también. Así que no podemos justificarlo porque ha entrado muy poco en la cancha. Pero hay que darle otra oportunidad“, cerró la leyenda azul.