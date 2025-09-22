Universidad de Chile ya se planifica con todo para lo que será hasta el día de hoy, su partido más importante de este 2025, en el que los ‘Azules’ deben verse las caras ante Alianza Lima por los cuartos de final de vuelta en la Copa Sudamericana.

Para lo que será este duelo, el ex delantero azul, Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN y habló sobre un importante tema en la U, en la que sigue sintiendo que el gran drama del equipo de Gustavo Álvarez es la falta de un goleador.

“Sabes lo que pasa, lo he dicho en reiteradas ocasciones, si un equipo pretende ser campeón, tiene que tener un delantero que te haga 20 goles, es lo mínimo e indispensable para ser un equipo campeón”, comenzó señalando Pinilla.

En esa misma línea, ‘Pinigol’ indica que este mismo factor de la falta de gol es la que ha complicado en demasía a la Universidad de Chile en esta temporada, en donde se ha visto muy sobrepasada dentro del torneo nacional tras la superioridad de Coquimbo Unido.

Pinilla y el gran problema azul | Foto: Photosport

“¿Por qué la U no está peleando el torneo local? porque no tiene los goleadores suficientes, porque no tiene un jugador que te haga 15-20 goles, ponle 15 y que se lo repartan en tres”, remarca.

Pinilla y la ausencia del público en Coquimbo

Concluyendo, Pinilla comenta lo que será la ausencia de la hinchada de la Universidad de Chile para este partido de vuelta ante Alianza Lima, en la que comenta que si bien es una importante ausencia que no exista el apoyo de los hinchas, este no debería ser un factor para conseguir o no la clasificación.

“Pesa, es importante el público, la gente y el aliento que te empujan y te dan ese envión anímico importante para este tipo de partidos, pero después ya entra a circular lo que es la pelota, si haces un mejor partido que tu rival, lo vas a ganar igual, la gente te puede motivar en lo emocional, pero en lo futbolísitco, si no haces un buen partido, no lo ganas tampoco”, cerró.