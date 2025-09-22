Universidad de Chile ya empieza a prepararse con todo para lo que será su partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, en el que los ‘Azules’ en Coquimbo buscarán los boletos para las semifinales.

Después de lo que fue el duelo de ida en Perú, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN, en el que partió señalando que quedó con buenas sensaciones tras lo que fue la igualdad de la Universidad de Chile en Perú.

“Me parece que empatar de visita ante un equipo que le ganó a Gremio en Lima, a Boca Juniors en Lima es bueno, se hablaba que Alianza Lima de local entablaba su condición de equipo poderoso, la U lo desactivó rápidamente, más allá de un par de acciones. El partido se jugó como siempre quiso la U”, comenzó señalando Caamaño.

A pesar del buen resultado, el comunicador fue muy radical al desnudar un importante problema en el equipo de Gustavo Álvarez, en la que indica que el conjunto ‘Laico’ está muy falta de un plan B para distintos momentos de los partidos.

Caamaño avizora un buen partido para la U en Coquimbo | Foto: Photosport

“Lo que ocurrió con la U este año, es que el Plan A es muy lindo, mucho toque, desdoblamientos, aparición de los laterales, línea de tres o línea de dos, todos desplegados, pero cuando no resulta el Plan A para abrir el marcador, el Plan B es pobre”, declaró.

Concluyendo, Caamaño declara que tiene un muy buen augurio para lo que será el duelo de vuelta, en la que siente que de no existir una exorbitante sorpresa, la Universidad de Chile debería mejorar su puntada final y así conseguir un triunfo que le permita avanzar a semifinales.

“Ya el jugador de la U ya tasó al de Alianza, ya sabe cómo encarar, ya sabe que la gambeta va a resultar, eso es clave. Sobre todo Assadi y Altamirano, la capacidad que tuvieron para sacarse jugadores de encima, en Chile esto se repite, es muy difícil que en una semana el jugador de Alianza se transforme en un jugador europeo”, cerró.