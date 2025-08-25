El dolor sigue presente en Universidad de Chile: la herida por la brutal agresión sufrida por sus hinchas en Buenos Aires no se ha cerrado. Así lo demostró una leyenda del club, que aseguró tenerle asco a Independiente de Avellaneda.

Específicamente, apuntó contra el presidente del elenco argentino, Néstor Grindetti. No toleró que el mandamás del conjunto bonaerense haya responsabilizado a los azules de la masacre.

Esa es la postura de Héctor Hoffens, que en conversación con BOLAVIP Chile pidió cordura en este caso. Incluso, llamó a dejar la disputa por los puntos en otro plano: exigió mayor humanidad con los afectados.

“Esas cosas son más importantes que un partido de fútbol, unos puntos o pasar de fase. Hay gente que está luchando por su vida, que sufrido ha bastante. Es lo primero, antes de estar preocupado de ganar y pasar”, lanzó.

Tras ello, apuntó contra el dirigente de Independiente y agregó: “En realidad, aparte del daño, me da repugnancia y asco ver las declaraciones del presidente, que además tiene un tejado increíble“.

Héctor Hoffens destrozó a Néstor Grindetti. La leyenda de Universidad de Chile fulminó al presidente de Independiente.

Los dardos del referente de Universidad de Chile

Finalmente, Chico Hoffens le envió un recado a la dirigencia de Alianza Lima. ¿La razón? La cúpula de la escuadra peruana cuestionó la posible calificación de los azules a la siguiente ronda de Copa Sudamericana.

“También se están subiendo arriba del carro. Es impresionante la gente como se aprovecha de la situación., es ganar o pasar como sea. Se ha perdido todo lo que es el deporte”, cerró.