Lo sucedido en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana sigue fresco en la memoria de los hinchas azules, toda vez que se han dicho muchas cosas sobre lo ocurrido al otro lado de la cordillera.

Increíblemente y sin prueba de nada, la prensa argentina ha replicado supuestas torturas, violaciones y vejámenes que no han podido ser comprobados para, claramente, eximir de las responsabilidades a Independiente.

Siguen los coletazos por la masacre en Argentina. | Foto: Photosport

Dichas acusaciones fueron refutadas por Marcelo Díaz, periodista chileno quien estuvo presente en Argentina: “Ahí empiezan las informaciones a decir que a una chica de Independiente se le reventó el ojo, mentira. Seguramente le cayó algo, posiblemente, pero no mientan que una chica estaba casi muerta”, dijo en Todo es Cancha.

“No había chicas del aseo en el sector de la U, no había vendedoras mujeres en el puesto de bebidas donde estaba el sector de la U. A nadie le hicieron beber orina, ni le cortaron el cuello ni hacer cosas sexuales”, complementó.

En el cierre, Marcelo Díaz encara sin asco a la prensa trasandina por la gran cantidad de mentiras que inventaron en los últimos días: “Eso es falso, eso es mentira de los periodistas argentinos, quienes mintieron desde un principio”.

Superclásico, día y hora

Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Colo Colo en el Superclásico este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.