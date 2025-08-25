La masacre que vivió el hincha de la Univerisdad de Chile hace unos días en Argentina durante el partido ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana sigue dando que hablar y todo esto, por el importante material que ha ido salliendo a la luz.

Sobre esto, el ex portero Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en la que se refirió a lo que fueron estos duros hechos, en la que primero partió dejando un mensaje a quienes descueraron sin piedad al hincha de la U en esta barbarie.

“Es una pena tremenda todo lo que vivimos, gracias a dios no murió nadie. Hay gente que tiene bronca contra las barras, pero en mi caso, que fui parte de una barra cuando era chico, llamar a instruirse bien a la crítica que hizo mucha gente, que hizo parte del periodismo, que son preparados para cubrir estos temas”, parte señalando Herrera,

En esa misma línea, el ‘Samurai’ agregó “a prepararse, informarse bien y lo bueno de esto, es que hoy por hoy, después de todo lo que ha decantado y todos los videos que hemos visto, la verdad está a la luz. Que se haga justicia con la gente que estuvo detenida sin tener asuntos”.

La masacre que se vivió en Argentina sigue dando que hablar | Foto: Photosport

En los últimos días, apareció un nuevo video que puede ser crucial para este caso, en la que los hinchas del club local tenían un cuarto lleno de implementos para agredir a los fanáticos de la U, el que hizo estallar de ira al ídolo de la Universidad de Chile.

“Estaban sacando con el video que se filtró que es oficial y me dieron ganas de subirlo a redes sociales y putear a todo el mundo, pero cuando sale el video, ellos dicen ‘con esto vamos a recuperar las Malvinas’, porque tenían un arsenal de cosas, había un tipo con una linterna de minero, eso lo sabe todo el mundo”, remarcó.

Herrera aniquila al club argentino

Concluyendo, Herrera no tiene duda alguna en que toda esta masacre estaba completamente planeada por el club local, en la que señala que desde la presidencia de Independiente, tenían conocimiento de todos estos hechos que podían ocurrir.

“Eso lo sabe el presidente, lo sabe el dirigente, el coordinador, todo el mundo saben que tienen estoques y todo. Estaba todo programado y pensado”, cerró.