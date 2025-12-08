Universidad de Chile se quedó sin Copa Libertadores. El cuadro laico no pudo ingresar al certamen más prestigioso del continente, lo que generó la inmediata reacción de un histórico de la institución: disparó contra la ANFP.

¿La razón? Cuestionó las decisiones de la entidad a lo largo del año, más considerando las polémicas arbitrales que se presentaron en la última fecha de la Liga de Primera 2025.

Ese es el caso de Cristián Olguín, que en conversación con BOLAVIP Chile se lanzó contra las autoridades. Para él, le tienen sangre en el ojo al club de sus amores desde hace largo tiempo.

“Una lata. Todo en contra de la U, todo. Parece que la gente, todos están en contra de la U. Y es lamentable, porque quedamos sin pan ni pedazo, así que es una lástima”, comenzó señalando.

“Más encima con lo que dijo Charles Aránguiz contra de la ANFP… no quieren que la U esté en la Copa Libertadores, entonces todo influye en eso. Yo creo que todos dudan que la ANFP está en contra de la U“, agregó.

El referente de Universidad de Chile destruyó a la ANFP. (Imagen: Photosport)

No solo a la ANFP: la crítica para Universidad de Chile

En contraparte, Cristián Olguín también cuestionó la propuesta azul en 2025. Para él, la campaña debió terminarse mejor, pero siente que se falló puertas adentro: hubo falencias propias.

“La U se la farreó en los partidos. Anduvo baja, no jugó bien, entonces yo creo que también se la farreó la U. Al final llegó al último partido para disputar el Chile 2 o el Chile 3, pero O’Higgins ganó al último minuto”, cerró.

En resumen: