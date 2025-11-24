Universidad de Chile venció 1-0 a O’Higgins por la Liga de Primera 2025, pero el duelo no estuvo exento de polémica. ¿La razón? Un emblema del conjunto estudiantil reclamó contra el arbitraje.

Específicamente, hizo hincapié en la expulsión contra Matías Sepúlveda y el confuso offside percibido por el VAR en el tanto anulado a Leandro Fernández. Por dichas situaciones, perdió los estribos.

Ese es el caso de Cristián Olguín, que en conversación con BOLAVIP Chile se lanzó contra los jueces nacionales. Para él, se busca beneficiar al principal rival de los azules en la búsqueda del cupo directo a Copa Libertadores.

“A la U hace tiempo que los árbitros lo vienen perjudicando. Recordemos lo del año pasado, el gol que hizo Leandro Fernández también contra Everton, que nos daba la posibilidad de ir a la final con Colo Colo”, señaló.

“Es que uno empieza a dudar con todas estas cosas que están pasando. No solamente ayudan a Colo Colo, también van a estar ayudando a la Universidad Católica“, agregó.

El referente de Universidad de Chile se quejó del arbitraje en la Liga de Primera 2025. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile teme de los árbitros

En dicha línea, el recordado delantero aludió a que en la parcialidad azul está instalada la duda sobre los réferis. No hay confianza alguna en las decisiones que toman cada fin de semana.

“La U siempre ha sido perjudicada por los árbitros. Entonces, el hincha azul siempre está con dudas de qué realmente está pasando, por qué están en contra de la U”, concluyó.

