La polémica entre Universidad de Chile contra Independiente de Avellaneda sigue vigente. Esta vez, un histórico del conjunto azul reaccionó al comunicado del plantel del cuadro argentino.

¿De quién se trata? Cristián Olguín conversó con BOLAVIP Chile y destrozó a los jugadores del Rey de Copas. No toleró que exculparán al club bonaerense por lo ocurrido el pasado 20 de agosto.

Sobre el mensaje entregado tras la cordillera, lanzó: “No, descarado, mala clase. Todos vimos en las imágenes cómo le pegaron a los hinchas azules coludidos con la policía“.

“La gente de Independiente tenía todo planificado para hacer algo, sino el partido se les complicaba. Son realmente unos caraduras los de Independiente, así que no, son mala clase“, agregó.

Finalmente, consultado sobre los argumentos entregados por el elenco trasandino, perdió la paciencia. Tuvo que respirar profundo para no estallar y utilizar términos coloquiales.

“Dan ganas de mandarle varias groserías. Es que se prestan, yo creo que los jugadores se prestan para hacer ese comunicado, pero todos vimos en la imagen cómo le pegan a los pobres hinchas”, reflexionó.

“Gracias a Dios que no resultó nadie muerto, pero no, la policía también es corrupta. Todos, el presidente, el entrenador también que dijo que iban a ganar como fuera. Entonces todas esas cosas dan rabia, son unos caraduras”, cerró.

El comunicado del plantel de Independiente no cayó para nada bien en Universidad de Chile.

Los castigos contra Universidad de Chile e Independiente

Cabe destacar que los azules accedieron a cuartos de final de Copa Sudamericana tras el fallo CONMEBOL. Este mismo, determinó la marginación del Rojo de Avellaneda desde el certamen continental.

A su vez, ambos clubes deberán disputar siete partidos de local y siete de visitante sin público. Las dirigencias de dichas instituciones apelarán a dicha resolución de las autoridades.