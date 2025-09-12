Finalmente, y tras varios ida y vuelta, este domingo se jurará la Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, compromiso que se va a desarrollar con aforo reducido en el Estadio Santa Laura.

Uno que sabe de jugar Superclásicos es Patricio Mardones, ex Universidad de Chile quien se ilusiona con darle la palada final al Cacique en el año de su centenario: “Es una posibilidad, pero los clásicos son clásicos. Si bien no es en el torneo nacional, nunca va a ser bueno caer en un partido de esta magnitud”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

“La U tiene que hacer una buena presentación, porque anímicamente le haría muy bien al equipo de cara al partido de Copa Sudamericana ante Alianza Lima”, complementó sobre las quejas azules en la previa del encuentro.

La U cayó ante Colo Colo hace casi dos semanas. | Foto: Photosport

Consultado por las palabras de Claudio Borghi, quien en el día de ayer en ESPN Chile trató la Supercopa como una ‘copita’, Mardones le responde al Bichi y le da la importancia que el trofeo se merece.

“Todas las finales, ya sea de campeonato o lo que se jueguen, son importantes. No es una ‘copita’ más. Yo creo que los jugadores van a salir con todo el partido. Le doy la importancia que tiene una Supercopa, al margen de todo lo que ha rodeado al encuentro”, argumentó.

Lo cierto es que este domingo se vivirá un nuevo Superclásico del fútbol chileno, donde uno de los dos equipos más grandes del país será el encargado de levantar el primer trofeo de la temporada que se debió haber disputado hace meses.

El último antecedente entre Colo Colo y la U

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue hace casi dos semanas, donde el Cacique se impuso por la cuenta mínima a Universidad de Chile con un solitario gol de Vicente Pizarro en el segundo tiempo.