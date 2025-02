Siguen las reacciones en el mundo ligado a Universidad de Chile, luego de las declaraciones del técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, quien nuevamente salió al paso de los azules y los criticó por lo que él sostiene, fue una mala jugada de la U con el título conseguido por los albos en el 2024.

“Se intentó ensuciar por lo de que yo estuve en la cabina y di indicaciones, como si fuera mágico que el equipo ganó. Intentaron deslucirlo, poner nervioso… fueron al TAS como 16 veces y les fue mal“, dijo Almirón.

Desde luego, estas palabras tuvieron eco en algunos históricos estudiantiles. Uno de ellos, fue Martín Gálvez, quien en conversación con BOLAVIP CHILE, le salió al cruce al DT argentino.

“Qué pesado, ¿Qué necesidad tiene de estar hueve*ndo? Un técnico que se supone tiene finales de Copa Libertadores, qué necesidad tiene. Qué pesado, por qué no la lleva tranquila con su equipito, ¿Qué necesidad tiene de estar huev*ando?”, dijo un molesto Tincho.

Ahondando más en eso, el ex 10 azul añade que “él no cumplió y sabe, perfectamente que fue un deshonesto con poca moral, fíjate que se tuvo que hacer un reglamento por culpa de él. Se paró un payaso delante de él para taparlo, Mosa eso lo sabe, también. No se por qué se siente con el poder de criticar“, sostuvo.

No contento con eso, lo volvió a repasar. “El que ensució la labor y honestidad de los entrenadores, fue él. No nos hagamos los tontos, pero como dijo Marcelo Díaz, nosotros somos diferentes”, afirmó el ex jugador.

Gálvez alaba a Gustavo Álvarez

Por otra parte, el técnico de los universitarios, Gustavo Álvarez no quiso profundizar en base a las palabras de su colega, pero algo dejó. “Cuando me decidí ser entrenador fue con dos objetivos muy claros, uno dignificar la profesión y otra, intentar permanentemente mejorar el juego. Todas mis decisiones y actitudes se van a basar siempre en esos dos ejes, en esos dos objetivos, no tengo ningún comentario“, dijo el estratega de la U.

Desde luego, el otrora crack bullanguero manifestó que “lo que dijo Álvarez tiene que ver con la vida misma. Intentar ser buena persona, cumplir con las normas y nivelar para arriba, así debe ser uno. Pero no haciendo trampas y querer que pase piola, eso no es enseñanza. Hay un tema de cómo somos las personas”, cerró Gálvez.

Martín “Tincho” Gálvez repasó a Almirón, otra vez (Archivo)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El día domingo 23 de febrero a las 20:30 horas, Universidad de Chile disputará su segundo partido en La Liga de Primera 2025, cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Nacional.