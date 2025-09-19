Matías Zaldivia fue una de las grandes figuras de Universidad de Chile en el empate sin goles ante Alianza Lima por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025. Horacio Rivas destacó la performance del formado en Chacarita.

“Lo que hizo Zaldivia fue una demostración de madurez, de experiencia, de responsabilidad incluso. Responsabilidad porque estos son los típicos partidos que es muy fácil caer en detalles, que te llevan a una amarilla o terminas expulsado”, opiinó en BOLAVIP.

Carepato Rivas remarca la diferencia entre el zaguero cuando estuvo en Colo Colo a su presente en Universidad de Chile: “Hoy día el Zaldivia que vemos, con su historial, cuando estuvo en el club anterior se veía mucho más impulsivo, hoy día se nota que un tipo mucho más maduro, con una responsabilidad para jugar”.

En ese sentido ve un paso adelante futbolísticamente: “Tú lo ves y te da la posibilidad de entender por qué los jugadores van creciendo, uno los nota individualmente que van creciendo. Eso a nivel internacional se destaca mucho más, porque el compromiso que jugó la U en todas las líneas fue demasiado potente”.

Matías Zaldivia es una de las figuras de Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

Horacio Rivas vio un dominio de Universidad de Chile ante Alianza Lima

El histórico exfutbolista resalta el compromiso que hicieron los dirigidos por Gustavo Álvarez: “Se hizo un partido muy correcto, muy bien jugado a todo nivel. Coronar el momento hubiese sido haber metido un gol y eso está claro”.

También dejó claro que observó un dominio del equipo: “Nadie se imaginaba que el partido iba a ser tan dominado por la U. Fue ampliamente superior al rival en todas las líneas”.