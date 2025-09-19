Tito Awad quedó conforme con el empate sin goles que rescató Universidad de Chile ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana. El comunicador azul dejó claro que se desmarca de los hinchas que critican y con parte del periodismo que no evaluó bien el empate.

“Yo a diferencia de muchos hinchas en las redes sociales y periodistas, comentaristas, estoy feliz. No sé qué más le pueden pedir a la U. La U está haciendo una buena campaña a nivel internacional. Fue un equipo que mereció ganar el partido, fue más que Alianza, que jugó bien”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

Después observó un poco de conformidad en el equipo: “En el segundo tiempo Alianza comenzó a cuidar el empate y la U no supo romper la línea porque como que se conformó un poco con el empate”.

Awad califica de forma positiva el marcador conseguido por los dirigidos de Gustavo Álvarez: “Los últimos dos cambios no funcionaron, pero en líneas generales fue un resultado bueno. Todos dicen que debería haberle ganado. No, en el fútbol suceden las cosas. Estoy feliz”.

Tito Awad no toma en cuenta a los “criticones” y está “satisfecho” con la U

El comunicador radial de La Magia Azul valoró rendimientos: “Bien (Lucas) Assadi, el primer tiempo fundamental, lo mismo (Javier)Altamirano, (Matías) Zaldivia un monstruo”.

Luego dejó claro que está ni ahí con los más críticos: “No sé qué quieren de la U algunos. Tenemos la primera opción para pasar a semifinales. Estoy contento, qué quieren que les diga. Les guste o no a algunos criticones, estoy satisfecho, me hubiera gustado ganar por supuesto”.