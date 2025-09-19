Universidad de Chile empató ante Alianza Lima en un partido donde se mostró superior futbolísticamente en el estadio Alejandro Villanueva por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana. Así lo entiende Miguel Ángel Neira, quien cree que el equipo de Gustavo Álvarez hizo méritos suficientes para quedarse con el partido.

“Jugaron bien, merecieron ganar, fueron superiores todo el partido”, opinó el exfutbolista mundialista con la Selección Chilena en el Mundial de España 1982 en conversación con BOLAVIP.

El exmediocampista elige a Lucas Assadi como la figura del compromiso en Lima: “Assadi lejos, es el único que va para adelante. Todo con intención, cuando toma la pelota, toma con una clase que no lo hace nadie”.

También valoró lo de Charles Aránguiz, pero haciendo énfasis en que hoy la gran estrella es el 10: “Aránguiz corre harto, muy útil, pero Assadi es muy superior”.

Miguel Ángel Neira nombró a Lucas Assadi como el mejor de Universidad de Chile en su partido de cuartos de final ida de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

Miguel Ángel Neira elogia a Gustavo Álvarez

El oriundo de Hualqui valoró de buena forma el planteamiento que hizo el estratega de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez: “Planteó muy bien el partido, la U siempre fue hacia delante, nunca esperó. El equipo me gusta como lo para el entrenador porque siempre buscan el arco contrario desde el inicio, nunca se refugian atrás.

También se muestra optimista para la revancha del próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso: “Él planifica todo, los jugadores deciden en la cancha, pero creo que acá no van a tener problemas para ganar. Van a pasar”.