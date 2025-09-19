El histórico relator José “Pepé” Ormazábal analizó el empate sin goles entre Universidad de Chile y Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El canta goles destacó la superioridad azul en Lima y aseguró que el conjunto peruano no tiene chances de cara a la revancha.

“La U dio un enorme paso hacia las semifinales de la Copa Sudamericana. Fue muy superior a Alianza, debió haber ganado el partido, faltó el finiquito, pero quedó la puerta abierta para meterse a las semifinales”, señaló Ormazábal.

En esa misma línea, el relator apuntó más alto y no tuvo reparos en ningunear al conjunto ‘Íntimo’: “Yo pienso que desde ahora la U, por lo que ha mostrado hoy día en Lima, tiene que dedicarse más que nada a pensar en Lanús o Fluminense, pero no tiene para mí al frente un rival de jerarquía”, lanzó.

La U buscará la clasificación ante Alianza Lima en Coquimbo (Getty Images).

“Hoy día lo que mostró la U frente a Alianza, insisto, fue muy superior, debió haber ganado por lo menos el partido por un gol de diferencia, fue demasiado castigo el empate para el conjunto azul. En el segundo tiempo dominó de punta a punta el partido, pero bueno, como se dice en el fútbol, los goles se hacen o se merecen”, agregó.

Pese al resultado, Ormazábal cree que el escenario sigue siendo favorable para los laicos: “De todas formas, este punto es bueno para la U, porque en Coquimbo le va a pasar por encima a Alianza, tiene mucho más plantel, hay mucha diferencia”.

Finalmente, valoró la actuación individual de algunas figuras del plantel universitario: “Buen trabajo de la U, faltó solamente ganar el partido. Destacar lo que hizo Altamirano, buena parte de Altamirano, bien Aránguiz y el bloque defensivo sin mayores problemas. Sí faltó el gol, en la puntada final de Guerra y de Asadi, pero acá en Coquimbo la U va a sacar el pasaje a semifinales, no tengo ninguna duda de eso”.

Cuándo se juega la revancha entre la U y Alianza Lima

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputará el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso sin aforo de público debido al duro castigo que recibieron los azules por parte de Conmebol tras los incidentes en Avellaneda.