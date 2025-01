Universidad de Chile ya ha puesto en marcha lo que es su temporada 2025, en donde los ‘Azules’ partieron de gran forma su participación en este año con una contundente goleada por 6-1 ante Deportes Recoleta por la fase de grupos en la Copa Chile.

Planificando lo que es el año azul, el ex futbolista y con pasado en la U, Patricio Yáñez ocupó el micrófono de Radio Agricultura para hablar de la situación en particular del volante azul, Lucas Assadi, a quien le hace el llamado expreso de dejar el club y cambiar de aires.

“Si la oferta que llegó por Assadi fue, deberían haberla aceptado. Yo insisto, no es que crea que el chico no tenga condiciones, por el contrario. Pero tiene que irse a otro medio, porque en la U ya no va a pasar nada”, comenzó señalando Yáñez.

Para el ‘Pato’, Lucas Assadi debería seguir los pasos de Darío Osorio, en la que una oferta lo lleve al fútbol europeo y ahí empiece a trabajar de mejor forma y mostrar una mejor versión, al igual como lo hace la ‘Joya de Hijuelas’ en el Midtjylland.

Assadi no ha podido consolidarse en la U | Foto: Photosport

“Prestarlo a otro equipo del fútbol chileno me parece que no es garantía de mejora. Y luego irse afuera, como en algún momento se dijo donde está su amigo que ha crecido mucho, el chico Osorio, podría ser una alternativa”, remarca.

Finalmente, Yáñez explica que Assadi es un jugador que posee de grandes cualidades, en la que enloquece a todos en los entrenamientos de la Universidad de Chile, pero que aquello no ha logrado traspasarlo al campo de juego en los duelos por los puntos.

“Las cualidades y condiciones de Assadi te las cuenta la gente que ve los entrenamientos a diario de la U. Rivarola me contó que es salvaje en los trabajos, pero le falta ese saltito el día del partido, jugar frente al estadio”, cerró.

Los números de Lucas Assadi en la U

El volante de la Universidad de Chile ha disputado 81 partidos con la camiseta azul, en la que ha anotado 5 goles y 3 asistencias.