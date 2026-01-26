Universidad de Chile no solo orienta el mercado de fichajes hacia su plantel adulto, sino que también está pensado en sus series menores. Así lo demostró con una incorporación que realizó en las últimas semanas.

¿De quién se trata? Hasta el momento, tiene el récord de ser el jugador más joven en debutar en el profesionalismo a nivel nacional: se estrenó con 14 años y 271 días en Deportes Melipilla.

Su nombre es Tomás Meneses, que en este verano se unió a las filas de Universidad de Chile. Ya disputó el Mundialito de Valdivia y alzó el trofeo de campeón.

En conversación con La Voz Azul, expresó toda su emoción por el gran salto de su carrera y lanzó: “La llegada a la U me la tomo muy bien, justo venía en un buen momento. Llego como uno más del grupo, los veo a todos iguales”.

En dicha línea, sobre sus expectativas en la categoría sub-15 de Universidad de Chile, agregó: “Personalmente espero ser el goleador, ser un gran aporte para el equipo y salir campeón, si Dios quiere”.

Tomás Meneses recibió el título de Figura Promisoria en su primer torneo con Universidad de Chile. (Foto: Escuela de Fútbol UACh)

Los refuerzos de Universidad de Chile en 2026

Cabe consignar que en el primer equipo, el conjunto azul sumó a Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Lucas Romero. A su vez, ya aseguró el retorno de Marcelo Morales.

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribir nuevos jugadores? Hasta el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas. Tal como dicta el reglamento, el día hábil antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

