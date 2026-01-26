Universidad de Chile no solo orienta el mercado de fichajes hacia su plantel adulto, sino que también está pensado en sus series menores. Así lo demostró con una incorporación que realizó en las últimas semanas.
¿De quién se trata? Hasta el momento, tiene el récord de ser el jugador más joven en debutar en el profesionalismo a nivel nacional: se estrenó con 14 años y 271 días en Deportes Melipilla.
Su nombre es Tomás Meneses, que en este verano se unió a las filas de Universidad de Chile. Ya disputó el Mundialito de Valdivia y alzó el trofeo de campeón.
En conversación con La Voz Azul, expresó toda su emoción por el gran salto de su carrera y lanzó: “La llegada a la U me la tomo muy bien, justo venía en un buen momento. Llego como uno más del grupo, los veo a todos iguales”.
En dicha línea, sobre sus expectativas en la categoría sub-15 de Universidad de Chile, agregó: “Personalmente espero ser el goleador, ser un gran aporte para el equipo y salir campeón, si Dios quiere”.
Los refuerzos de Universidad de Chile en 2026
Cabe consignar que en el primer equipo, el conjunto azul sumó a Eduardo Vargas, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Lucas Romero. A su vez, ya aseguró el retorno de Marcelo Morales.
¿Hasta cuándo hay plazo para inscribir nuevos jugadores? Hasta el jueves 19 de febrero a las 23:59 horas. Tal como dicta el reglamento, el día hábil antes del inicio de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.
En resumen:
- El Récord: Debutó oficialmente el 29 de noviembre de 2025 defendiendo a Deportes Melipilla ante Santiago City en Segunda División.
- La Marca: Lo hizo con apenas 14 años y 271 días, estableciendo el nuevo récord histórico de precocidad en Chile.
- Primera alegría azul: En su primer mes como jugador de la “U”, integró la categoría Sub-15 que se coronó campeona del Mundialito de Valdivia (Austral Cup 2026) el pasado domingo 25 de enero.