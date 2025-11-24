Universidad de Chile consiguió tres puntos claves en su lucha por poder decir presente en la próxima edición de la Copa Libertadores, en el que los ‘Azules’ vencieron por 1-0 ante O’Higgins de Rancagua y hoy en día, se adueñan de lo que es el Chile 3 y mantienen su lucha con la UC por el Chile 2.

Después de este duelo, el delantero azul Lucas di Yorio conversó con la prensa en zona mixta y mostró toda su felicidad por lo que fue este importante triunfo, en el que sabían que tenían que ganar como sea ante un rival directo.

“Contentos, porque era lo que veníamos a buscar, veníamos a ganar sí o sí, queríamos acomodarnos y seguir en la pelea, contento por cómo se dio el partido y la victoria”.

“Hicimos un buen partido, desde el primer minuto lo vinimos a buscar y dominamos, después con la expulsión se nos complicó el partido, pero supimos manejar todos los momentos del partido y fuimos justos ganadores”, partió declarando.

El goleador de la U ahora da vuelta la página de lo que fue este partido y pone el foco en sus próximos dos desafíos, en los que sabe que tienen la obligación de quedarse con los tres puntos en cada compromiso.

Di Yorio contento por el triunfo azul | Foto: Photosport

“Quedan dos finales, dos partidos más que tenemos que ganar sí o sí para terminar lo más alto posible, no hay nada decidido todavía”, remarca.

Al delantero argentino se le comentó lo que fue su labor en este partido ante O’Higgins, en la que cumplió un tremendo cometido en ataque en el primer tiempo y en la segunda mitad, con el equipo ya con uno menos, se puso el overol sin problemas.

“Son partidos que hay que trabajarlos, cuando se complican así hay que entregar todo, por ahí hacer otro trabajo y uno está dispuesto a hacerlo, son cosas de canchas y quedan ahí. Contento por el equipo”, remarca.

Di Yorio y el duelo con Coquimbo

Concluyendo, Di Yorio habla de lo que será su próximo desafío dentro del torneo nacional, en donde se enfrentarán nada más ni nada menos que ante el reciente campeón, Coquimbo Unido, en la que avisa que irán con todo para sumar los tres puntos.

“Son partidos importantes para nosotros sea quien sea el rival, obviamente es el último campeón, pero nosotros tenemos la necesidad y la obligación de ganar, nos enfocamos en nosotros”, cerró.