Universidad de Chile de momento ocupa una plaza de las tres disponibles que tiene para reforzarse. Los Azules ficharon al lateral izquierdo, Antonio Díaz y de momento no tienen más contrataciones.

Hugo Droguett lamenta que la U no confirme más refuerzos. “No sé si no le alcance, pero los equipos que están peleando o que van a pelear en este segundo semestre donde se define todo, se están reforzando de buena manera, con tiempo, lamentablemente la U está pecando de lo que venía haciendo años atrás, donde hasta última hora no se decidía quién llegaba”, señaló el exjugador del club laico en conversación con BOLAVIP.

El oriundo de Quinta Normal duda de si el equipo de Gustavo Álvarez podrá mantenerse en un buen rendimiento si no incorpora más futbolistas: “Es una pena, porque se hicieron las cosas bien a principio de año, donde llegó un cuerpo técnico con tiempo, los refuerzos con tiempo y por ende la U jugó bastante bien la primera parte, pero no sé si sin refuerzos pueda hacer lo mismo”.

También se refirió al tema de Charles Aránguiz y considera que, si no prosperan las tratativas, se debe buscar otro jugador: “Sí obviamente si las negociaciones no fueron por buen camino, que es lamentable, porque Aránguiz le da un plus muy importante a la U, pero si no estaba dando o se va a dar, obviamente hay que ir por otro camino”.

Hugo Droguett está preocupado por el mercado de fichajes de Universidad de Chile (Foto: Photosport)

Hugo Droguett no pierde la fe en sorpresas en el mercado de fichajes de Universidad de Chile

Droguett mantiene la fe en el equipo, pero insiste en el tema refuerzos: “Sí seguramente que sí, pero todos los equipos independientes que anden bien siempre se quieren reforzar para aumentar la competitividad en el plantel que siempre es bueno. Se está hablando, yo espero que no, que la U podría quedar corto y sería lamentable, porque los otros que están persiguiendo se están reforzando de buena manera y probablemente empiecen a apretar a la U fuerte”.

Por último, asegura que mantiene las esperanzas en el mercado de fichajes de los universitarios: “Esperar de a que a veces el silencio otorga y puedan salir sus sorpresas rápidamente”.