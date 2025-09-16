Universidad de Chile ya emprendió rumbo a Perú para enfrentar el duelo de ida de Copa Sudamericana ante Alianza Lima. Los azules llegan al duelo copero con el ánimo por las nubes tras la paliza del pasado domingo a Colo Colo en la Supercopa.

Pese al buen momento, el técnico de la U, Gustavo Álvarez viajó a la capital peruana con la preocupación de enfrentar el compromiso con tres bajas: Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio. Aunque no es la única inquietud del técnico argentino, ya que no son pocos los expertos quienes han encendido las alertas por el nivel de Leandro Fernández.

El delantero argentino, quién ha sumado pocos minutos tras un esguince de tobillo, pasó de ser uno de los titulares inamovibles en el once azul a prácticamente entrar cuando el partido está sentenciado, tal como ocurrió el domingo pasado en la Supercopa.

Leandro Fernández jugó los últimos 10 minutos en la Supercopa (Photosport).

“Lo de Leandro Fernández es increíble…”

Quien también mostró su preocupación por el nivel de ‘Lea’, fue Patricio Yáñez quien en Radio Agricultura reflexionó sobre el momento que vive el atacante de 34 años. “Lo que a mí me llama la atención es la ausencia de (Leandro) Fernández, es increíble”, comentó de entrada el ex futbolista.

“Porque lo de (Rodrigo) Contreras, lo de (Lucas) Di Yorio, que estuvieron una cantidad de partidos que no marcaban, y bueno ahí hubo una alternancia que algunos dicen ‘bueno es competitividad’, otros dicen que le quita el piso a los jugadores, pero lo de Lea Fernández pasó de ser el gran protagonista, no solamente de la U, del fútbol chileno como uno de los buenos atacantes, a prácticamente no tocarla, no entrar”, lanzó Yáñez sorprendido.

Luego lanzó una crítica al santafesino: “Y cuando ingresa, la otra vez se lesionó, después ahí anda de repente con la cara larga, como que perdió ahí un elemento clave que tenía Gustavo Álvarez…”, apuntó.

Finalmente, Yáñez recalcó la importancia que tuvo el trasandino la temporada 2024: “Hizo goles y asistencias, fue una de las estadísticas más importantes de Fernández el año pasado”, cerró.