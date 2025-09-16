Universidad de Chile se prepara para jugar la llave ante Alianza Lima por Copa Sudamericana en una fecha especial. ¿Por qué? Los azules disputarán el compromiso de ida el 18 de septiembre.

Mientras el ciudadano común estará festejando las Fiestas Patrias, el equipo de Gustavo Álvarez afrontará un encuentro trascendental para el futuro de la institución en el plano internacional.

Ante ello, Cristián Cavieres se la jugó con una paya para la ocasión. En los micrófonos de Radio ADN, el destacado relator azul lanzó sorpresivas rimas sobre la actualidad de la institución.

“Desde Lima saludos a Los Tenores por el justo fallo de la CONMEBOL, aunque algunos con micrófonos nos querían fuera, les hicieron tremendo gol“, comenzó señalando.

Luego, le envió un palo al archirrival y agregó: “El domingo ganamos la Supercopa con gran fútbol y un plantel buena onda… por el baile que se mandaron, parecía que se inauguraron las fondas“.

La paya dieciochera de Cristián Cavieres aludió al triunfo de Universidad de Chile en la Supercopa. (Photosport)

La paya de Universidad de Chile dedicada a Colo Colo

Finalmente, el comunicador remató con el análisis completo sobre la victoria 3-0 ante los albos en el Estadio Santa Laura. A su vez, aprovechó de mandarle un recado a los controladores de la radioemisora.

“Es que los cabros sacaron aplausos y en el tablón el viejo se lució, pero no se preparó mucho el equipo por el penca sparring que nos tocó“, expresó.

“De ti no me olvido, Chupete, que estás tirando tus efectos ahí sentado, tremendo baile que te pegamos y eso te tiene ahí todo traumado“, cerró.