La polémica entre Universidad de Chile e Independiente está muy lejos de terminar. Esta vez, desde el Rojo lanzaron un nuevo comunicado, en el que dan cuenta de una nueva campaña para, más que esclarecer los hechos, seguir en su misión de culpar a como dé lugar al elenco azul.

A través de sus redes sociales, el cuadro de Avellaneda inició una campaña para recoger testimonios de sus hinchas o bien también socios/as que pudieron resultar afectados por agresiones de fanáticos nacionales.

En este, detallan que: “A raíz de los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto, desde el Club Atlético Independiente nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1″.

“De las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante. Seguimos escuchando sus testimonios y nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención”, agregan.

“Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte. Revisá tu correo y completá el formulario para que un profesional se ponga en contacto”, cerraron.

Si bien es muy factible que algunos hinchas de Independiente pudieron resultar afectados o bien heridos por ataques de algunos inadaptados hinchas de U. de Chile, el ánimo del cuadro argentino ha ido siempre en pro de buscar culpabilidad en los azules, más que en lograr aclarar los hechos y luchar porque estos no vuelvan a ocurrir.

Así llega la U. de Chile al Superclásico

Luego de una semana para el olvido y llena de preocupación por las decenas de hinchas de U. de Chile afectados en Argentina, el cuadro de Gustavo Álvarez debe ahora poner el foco en lo que será el Superclásico ante Colo Colo.

Vale recordar que los azules se miden ante un alicaído “Cacique” este domingo 31 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.