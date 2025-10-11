El 20 de agosto, el Estadio Libertadores de América fue escenario de escenas lamentables de violencia durante el partido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

A raíz de esta situación, el Tribunal de Disciplina de la Conmebol decidió dejar fuera de la competencia al Rojo, castigarlo con siete partidos sin hinchas de visita y otros siete a puertas cerradas a nivel internacional, más el pago de una multa por US$250 mil dólares.

Lo cierto es que los disturbios de dicho día dejaron una sensación de inseguridad en el hincha de Independiente que impactó directamente en la asistencia a los encuentros posteriores.

El secretario general del Rojo y el difícil momento económico que atraviesan

Daniel Seoane, secretario general del Rojo, volvió a hablar del Romántico Viajero y en el programa partidario De La Cuna al Infierno desclasificó la complicada situación financiera que atraviesa el club tras los hechos en Avellaneda.

“El cimbronazo de Chile nos trajo muchos problemas. La Conmebol no nos ha girado la plata y nos descontó las multas”, comenzó diciendo el dirigente.

“Todavía no giró las diferencias. Siempre recaudábamos entre 150 mil y 200 mil dólares por partido. Hoy estamos perdiendo 50-60 mil dólares por partido. Por lo que pasó, la gente por el miedo no va a la cancha”, explicó.

La barbarie en Avellaneda fue portada en varias partes del mundo | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Daniel Seoane sigue responsabilizando a la U de la barbarie en Avellaneda

“Lo primero es pedirle disculpas a la gente por lo que pasó. Nunca imaginamos la barbarie de ellos”

“Siempre nosotros siendo los responsables del estadio, de manejar la seguridad, la autocrítica es nuestra. Sabemos que nos equivocamos. Más allá de que no se habló en ningún momento de un vallado. Siempre los visitantes fueron ahí cuando vienen más de 2 mil personas. Si vienen menos de mil, van a la garganta. Todas las dirigencias lo hicieron. Con el diario del lunes, había que poner un vallado de seguridad que nunca se nos pidió”,

“Vino la seguridad de Conmebol, recorrimos el estadio, acordamos los mecanismos de seguridad. Lógicamente vinieron unos inadaptados a romper y hacer desmanes. Está demostrado que los mismos que vinieron acá a hacer lío fueron a Perú y pasaron como hinchas”

Hincha de la U arrancando de los simpatizantes del Rojo | FOTO: Fotobaires/Photosport

Universidad de Chile cumple su castigo CONMEBOL

Por el momento, el club ha cumplido dos de 14 encuentros de sanción sin su público. Jugó sin hinchas en la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima y tampoco contará con ellos en las semifinales ante Lanús.