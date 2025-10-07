Universidad de Chile ya hizo su trabajo: apeló ante la CONMEBOL. El cuadro azul quiere sí o sí reducir sus castigos tras los lamentables incidentes contra Independiente de Avellaneda.

Si bien las autoridades ya sancionaron a los universitarios con 14 partidos sin público (siete de local y misma cantidad de visitante) más una multa económica (270 mil USD), la consigna del club es clara: hay un punto que no es justo.

¿Cuál? Según información recabada por BOLAVIP Chile, la defensa del conjunto laico se enfocó en reforzar un argumento por sobre el resto: que la penalización para sus encuentros de local es injustificada.

El porqué: en los disturbios ocurridos en el Estadio Libertadores de América, la escuadra azul no fue la organizadora del espectáculo. Por ende, no pecó de alguna falla que aluda directamente a sus duelos en casa.

Con dicha postura sobre la mesa, Universidad de Chile deberá esperar, aproximadamente, un mes para conocer la resolución CONMEBOL. Cabe destacar que el fallo deportivo no es apelable.

En caso de que los azules no queden conforme con la respuesta de las autoridades, podrán llevar el caso al TAS. Si el elenco estudiantil no queda conforme, tendrá que reclamar ante la justicia deportiva internacional.

Universidad de Chile intentará reducir su castigo ante la CONMEBOL. (Créditos: Photosport)

Universidad de Chile cumple su castigo CONMEBOL

Por el momento, el club ha cumplido dos de 14 encuentros de sanción sin su público. Jugó sin hinchas en la llave de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Alianza Lima y tampoco contará con ellos en las semifinales ante Lanús.