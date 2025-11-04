Universidad de Chile hizo hoy un importante anuncio dentro de sus redes sociales pensando en las próximas temporadas, en la que oficializó la continuidad del volante azul, Javier Altamirano hasta el 2028.

Tras esto, el crack de la U conversó en exclusiva con el canal oficial del club, en la que habló de diversos temas ligados al club, en la que mostró su gran felicidad de poder seguir vistiendo la casaquilla del ‘Romántico Viajero’.

“Es un orgullo pertenecer en 100% a la institución, me pone muy contento de cumplir esta meta, este objetivo que tuve de principio de año, me toma en un momento muy especial con mi familia, en esta vuelta a Chile, muy feliz de seguir acá”. parte señalando Altamirano.

Siguiendo en aquello, el ‘Javi’ indica que está muy feliz dentro del equipo de Gustavo Álvarez, en donde se ha sentido muy a gusto para poder mostrar su mejor versión futbolística y el buen ambiente que se ha generado dentro del equipo.

“Intento ser como soy, intentó pasarlo bien, disfrutar el día a día en los partidos, porque uno no sabe lo que puede pasar, intento dar el máximo. Estoy muy feliz de representar a esta institución, es algo muy especial por mi abuelo, eso me pone feliz y que se note que me he esforzado, es todo natural”, declaró.

Altamirano feliz por su permanencia en la U | Foto: Photosport

Su llegada al club sin duda que fue un gran salto para su carrera, el cuál valora de la mejor forma y que agradece poder haber llegado a un equipo con un grupo tan unido y familiar, lo que permite llevar todo de buena forma.

“Me sorprendió el ambiente, el ambiente de estar en un equipo grande como lo es la U, llegué de buena forma, me sorprendió el llegar así. Me encontré con un grupo de persona de calidad, un grupo humano, el staff técnico, todo el staff que conlleva el club es muy lindo”, declara.

Concluyendo, Altamirano expresó que en la Univerisdad de Chile se siente como en casa, en donde dentro de este año que lleva defendiendo la camiseta azul, se ha sentido muy tranquilo en todos los aspectos posibles.

“Yo me siento como en un hogar, por todo lo que he pasado, lo que llevo en este añito acá, muy feliz el ver crecer a mi hijo, el ver todo lo que hemos logrado este año, el jugar, la hinchada, todo lo que hemos pasado es muy lindo”, cerró.

En síntesis

Orgullo y Meta Cumplida: Altamirano expresó su “orgullo de pertenecer en 100% a la institución” y está “muy contento de cumplir esta meta, este objetivo que tuve de principio de año.”

Sorpresa Positiva: Valoró el gran salto en su carrera y se “sorprendió el ambiente, el ambiente de estar en un equipo grande como lo es la U.”

Tranquilidad: Altamirano concluyó señalando que se siente “como en un hogar” en la Universidad de Chile.