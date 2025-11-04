Universidad de Chile hizo un importante anuncio hace unos instantes dentro de sus redes sociales, en la que oficializó la renovación de una gran figura en el plantel universitario.

El conjunto ‘Laico’ anunció la renovación del volante azul, Javier Altamirano, quien gracias a su gran rendimiento en la presente temporada, logró consolidar su permanencia en la institución.

“Hasta 2028: Javier Altamirano selló su vínculo y es jugador de la U por las próximas tres temporadas”, indicaron desde las distintas redes del club.

De esta forma, el conjunto ‘Laico’ ya ha podido anunciar importantes renovaciones cara a la próxima temporada, en la que la de Javier Altamirano se suma las de Fabián Hormazábal e Israel Poblete.

Altamirano renueva en la U | Foto: Photosport

Ahora, Altamirano pondrá el foco junto al resto del plantel de la Universidad de Chile para enfocarse en la recta final de la temporada, en la que los ‘Azules’ buscan su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Los números de Javier Altamirano en este 2025

El volante azul ha disputado 40 partidos con la Universidad de Chile en esta temporada, en la que ha anotado siete goles y ha aportado tres asistencias para el equipo.

En síntesis

Jugador Renovado: Javier Altamirano (volante).

Duración del Vínculo: Altamirano selló su permanencia con la U “por las próximas tres temporadas”, es decir, hasta 2028.

Motivo: La renovación se dio gracias a su “gran rendimiento en la presente temporada”.