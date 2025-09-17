Universidad de Chile ha vivido días de pura felicidad tras lo que fue la obtención de la Supercopa del fútbol chileno, en la que los ‘Azules’ pudieron gritar campeón tras vencer por un contundente 3-0 a Colo Colo.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez tuvieron un partido más que perfecto y con mucha facilidad pudieron vence a su archirrival para poder coronarse como campeones de este importante título y que llena de energías al equipo pensando en los próximos desafíos.

En las últimas horas, dentro el material especial del ‘Sin Editar’ de la Universidad de Chile en Youtube, el volante azul Javier Altamirano dejó unas especiales palabras tras este título con la U, en el que mostró toda su felicidad por este trofeo.

“Feliz por como dije en su momento, esto es un título, estar acá en la U representa algo muy lindo en lo personal, se dio gracias a Dios esta oportunidad y este lindo partido, sobre todo en un Superclásico, queda anotado, así que feliz”, declaró.

Altamirano feliz en la U | Foto: Photosport

Finalmente, Altamirano dejó una emotiva confesión por lo que ha sido su estancia dentro de la Universidad de Chile, en la que indicó que se ha sentido muy feliz y querido en la institución, lo que lo motiva con todo.

“Muy feliz, no es como que me sienta como de casa, pero es como estar en un hogar acá en la U, así que muy feliz de cómo se dio, de tener la oportunidad jugar, así que muy feliz”, cerró.