El duelo de ida por la semifinales de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Lanús generó mucha polémica y todo esto tras lo que ha sido la queja del club argentino tras los piedrazos que recibieron por parte de la parcialidad azul, por la que sus jugadores han pegado el grito al cielo respecto a esta situación.

Ante esto, el periodista Cristian Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura para responder a lo que fueron los dichos de Lautaro Acosta, quien pidió las penas del infierno para la U sobre esta situación, en la que el comunicador lo emplazó con todo al respecto.

“Me gusta que se pida mano dura y se insista hasta el cansancio que hay que sancionar a toda esta gente, pero que un jugador del fútbol argentino me venga a dar lecciones de moral, cuando ellos han vivido las cosas más atroces y han guardado silencio en contra de la AFA y la CONMEBOL misma”, parte declarando Caamaño.

En esa línea, el también comentarista le dejó en claro al futbolista argentino y todos los que se han quejado sobre esta situación, de que en Argentina han ocurrido situaciones peores de las que reclaman, pero nunca los ha visto pedir justicia o sanciones para un club.

Las quejas en Lanús fueron largas | Foto: Photosport

“Todos estos jugadores cuando se les olvida que estaban en Boca y en Boca estuvo el gas pimienta, yo no vi a Lautaro Acosta decir ‘hay que sancionar a este club y que la CONMEBOL sea mano dura’, ellos que protagonizaron hechos sus hinchas, cuando tuvieron en otros equipos, estuvieron callados”, declaró.

Concluyendo, Caamaño dejó en claro que es pertinente pedir sanciones ante este tipo de acciones, pero si lo van hacer, que esto sea siempre, no por temas de conveniencia o no, en la que siente que los argentinos buscan sacar provecho.

“Pidamos las sanciones, pero siempre, independiente si me conviene o no, pero siempre, no cuando me conviene. Cuando tú estabas del otro lado, calladito al loro compadre, hay que pedir siempre la sanción. Si vas a predicar y pedir sanciones para este tipo de situaciones, hazlo siempre”, cerró.