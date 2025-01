Universidad de Chile cerró su participación en la Copa de Verano 2025 goleando a Godoy Cruz de Mendoza por cuatro goles a cero, en duelo disputado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El compromiso más allá del resultado, dejó un buen sabor tras la caída en el primer duelo ante Coquimbo Unido, ya que los azules levantaron su nivel de juego, pese a jugar una hora con un jugador de más.

Sin embargo, en el ambiente no hubo buenas evaluaciones en algunos jugadores del plantel que dirige Gustavo Álvarez, ya que no todos estuvieron en línea alta, como sí lo hicieron algunos futbolistas.

Y fue el comentarista Jean Pierre Bonvallet, quien en su singular estilo, lo hizo una vez terminado el cotejo, donde valoró a algunos y tuvo lapidarios dichos a otros jugadores que no estuvieron a la altura.

Bonvallet liquida a Lucas Assadi

En su Canal en Youtube y en su análisis del partido, tuvo palabras para lo que fue el ingreso y el puesto en el que el DT argentino utilizó a Lucas Assadi. “A los 63′ minutos entra Assadi y sale Díaz, quedando Montes con Poblete y Assadi como un falso nueve”, sostuvo el comunicador.

Sin embargo, aniquiló al oriundo de Puente Alto sobre todo por una jugada puntual y señaló que su compromiso con la camiseta es nulo y que no puede ser eso, en un jugador de la U.

“Iba solo contra el arco y la perdió. No corre, no se muestra. Compadre, lo que corre Leandro Fernández, lo que corre (Israel) Poblete y este muchacho joven no corre nada”, afirmó tajantemente.

En su breve análisis del canterano, fue más allá y exigió a la dirigencia a tomar cartas en el asunto con él. “Sin corazón, sin nada. Ya, me aburrió Assadi, mándenlo a préstamo, obviamente”, cerró Bonvallet.

Bonvallet aniquiló a Assadi (Photosport)

¿Cuándo es el próximo amistoso de la U?

Este viernes 17 de enero a las 20 horas, Universidad de Chile tendrá un nuevo amistoso de preparación de cara a la temporada 2025. El duelo será ante River Plate en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción.