Quedan un poco más de 48 horas para el duelo entre Universidad de Chile y Lanús, el que será el primer partido entre ambos equipos para definir a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana 2025 y, que como viene pasando hace un par de años, tendrá final única en Asunción.

A un poco más de 400 kilómetros de Santiago, se encuentra Joaquín Larrivey, delantero que no se cansa de hacer goles, ahora con la camiseta de Deportes Concepción , y aunque está 100% concentrado en el cuado lila, no tiene problemas en hablar de un amor que no olvida: La U.

El delantero conversa con BOLAVIP ARGENTINA, donde la periodista Claudia Villapún se adentra en lo que fueron las temporadas 2020 y 2021 del Bati y lo que viene para el equipo azul ante los granates.

-¿Qué recuerdo tenés de tu paso por la U?

-Extraordinario, fue un momento muy lindo también a nivel vida, fueron dos años de muchísimos goles, lamentablemente no pudimos coronar con ningún título pero tengo muy buen recuerdo. Con mi familia la hemos pasado muy bien, Santiago es una ciudad que se vive espectacular y quedó un cariño con la gente extraordinario. En la U hice 43 goles en dos años. Es tremendo. En años difíciles. El primer año que llegué, llegué para pelear el descenso y terminamos terceros. Y el segundo año íbamos punteando y terminamos peleando descenso. Pero a nivel personal terminamos siendo años de muchísimos goles.

-Pese a la falta de un título, la gente te tiene muy presente.

-Sí, porque como decía antes, a los delanteros te miran los goles, te miran los números y en cuanto a números fueron dos años muy buenos. Yo creo que soy el máximo goleador de los últimos 10 años de la U y habiendo jugado solamente dos años. Entonces la gente quedó muy contenta conmigo. El primer año cuando llegué la U había quedado tercero contando de abajo para arriba y se suspendió el torneo, no hubo descensos. Entonces cuando llegué yo el objetivo principal era evitar el descenso, porque se iban los últimos tres, pero en ese año particular fue por promedio. Teníamos que hacer una muy buena campaña y se hizo.

Santiago, 9 de enero 2020 El jugador Joaquin Larrivey es presentado como nuevo refuerzo de Universidad de Chile para su plantel estelar 2020. Dragomir Yankovic/Photosport

-La U tiene por delante la semifinal de la Sudamericana ante Lanús, ¿cómo lo ves?

-Lo veo muy bien al equipo, lo veo muy maduro, es un equipo que el año pasado salió campeón de Copa Chile. Me parece que es un equipo que está en pleno crecimiento, con jugadores que ya están asentados y lo veo con muchas posibilidades. Creo que está en un 50 y 50 la serie, porque Lanús también es un equipo que le ha ido muy bien en las copas internacionales en general. También está Pellegrino que hace poquito estuvo en la U, entonces que lo conoce bien. Creo que va a ser una llave muy pareja.

-¿Le pesará a la U tener que jugar sin su público?

-Sí, yo creo que es una parte importante. Es una parte importante porque la U, para la gente que no está muy al tanto, es como Boca o River. Y es un club muy popular, muy seguido, los hinchas son súper fieles y es un punto importante, la verdad es que es un punto importante eso. Pero esto es fútbol y creo que desde el punto de vista estrictamente futbolístico estamos 50 y 50.

-Ganaron la Sudamericana en el 2011, es el único título internacional. ¿Creés que puede pesar esa presión?

-No, es un plantel que está muy preparado para estar donde está. Creo que a nivel local para mí es el mejor equipo. Lo que pasa es que le ha pasado factura el hecho de poder jugar en una copa tan importante. En la Copa Libertadores también quedó afuera por diferencia de goles, en un grupo en el que estaba Botafogo. Podría haber pasado tranquilamente a octavos de final de Copa Libertadores, no se le dio y evidentemente fue pasando llaves importantes también en la Sudamericana. Creo que es un equipo que está maduro y que tiene jugadores importantes y que en otro momento no sé si hubiera estado donde está. Está por mérito y creo que tiene grandes chances, al igual que Lanús, si es un 50-50.

Joaquín Larrivey hizo tremenda dupla con Walter Montillo

-¿La clave dónde pensás que puede estar entre los dos?

-En los detalles. Yo creo que van a ser una llave muy cerrada. Yo creo que van ser una llave de pocos goles y donde los detalles van a terminar inclinando la balanza para un lado o para otro. Pero creo que van a ser partidos muy cerrados. Y el que esté más fino en las áreas es el que se va a terminar clasificando para la final.