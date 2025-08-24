Los hinchas de Universidad de Chile comienzan a tener un mínimo grado de justicia luego de ser brutalmente agredidos por la barra brava de Independiente: el club argentino anunció acciones de por vida contra los responsables.

A través de redes sociales, el conjunto bonaerense informó de las primeras sanciones tras lo ocurrido el miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

Según detalló la institución, ya se identificó a una parte de los involucrados en la cruel golpiza contra fanáticos de Universidad de Chile -sin mencionar al club- por Copa Sudamericana. Están siendo buscados por la policía.

“Ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio durante el partido“, señaló el comunicado oficial.

“Serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”, agregó el mensaje.

Finalmente, Independiente le entregó una advertencia a los acusados de los cobardes ataques: “No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente“.

Universidad de Chile encontró un poco de justicia ante la barbarie vivida contra Independiente. (Créditos: Photosport)

Independiente prepara su defensa contra Universidad de Chile

Tras anunciar las primeras medidas hacia sus propios hinchas, el elenco de Buenos Aires deberá alistar su evidencia contra los azules para presentarla ante la Conmebol.

¿Cuál es el plazo límite? El 27 de agosto. Por ello, se estima que el castigo respectivo -para ambos clubes- esté disponible en la primera semana de septiembre.

Lee el comunicado oficial: