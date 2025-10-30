Universidad de Chile tiene un duelo vital en esta jornada dentro de la Copa Sudamericana, en la que los ‘Azules’ se jugarán su gran chance de poder avanzar a la final del torneo continental, en donde para eso deben dejar en el camino a Lanús.

Previo a este partido, el histórico azul Johnny Herrera comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports lo que debe ser el futuro de Gustavo Álvarez, en la que a pesar de un buen o mal resultado en la Copa Sudamericana, pide por la continuidad del DT.

“Tiene que cumplir su contrato, continuar sí o sí, no está en discusión que tenga que seguir por parte de alguien. Debe seguir a como dé lugar, sí o sí y que le hagan caso en lo que pide”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en aquello, el ‘Samurái’ dejó que esta temporada tiene que ser una gran enseñanza tanto para el enternador como para la dirigencia azul pensando en el próximo año, en la que hace el llamado de hacer caso a las peticiones del DT.

Herrera pide la continuidad de Álvarez | FOTO: Photosport

“La moraleja de este año es más allá de pronto si se equivocó o no profesor Álvarez en algunas decisiones o algún planteamiento, es que le tienen que hacer caso a la gente que sabe de fútbol”, declaró.

Herrera pide respaldar con todo a Álvarez para el 2026

Concluyendo, Herrera hace el importante llamado dentro de la Univerisdad de Chile para este 2026 en respaldar con todo a Gustavo Álvarez, en donde el club debe meterse la mano en el bolsillo y traer refuerzos de nivel pensando en el próximo año.

“Los que no saben, calladitos al lado gestionando, preocupándose de la seguridad del estadio, de los sueldos y esa es función, si profesor Álvarez pide un jugador, se lo tienen que llevar, más las opciones de mercado que perdió la U, no solo con Vargas, esos detallitos si los soluciona la U, va a tener un gran año el que viene y probablemente sea campeón”, cerró,