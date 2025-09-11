Universidad de Chile se empieza a alistar con todo para lo que será su duelo ante Colo Colo por la Supercopa del Fútbol Chileno, en la que los ‘Azules’ esperan poder quedarse con este importante título ante su archirrival.

Para este duelo, muchas dudas se han instaurado sobre la realización, en la cuál hasta día de hoy, aún no hay mucha claridad sobre si este compromiso se realizará este fin de semana.

Ante este escenario, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y dejó un importante mensaje para el club de sus amores, en la que pide que la Universidad de Chile salga con todo a disputar esta final.

“Que haya fútbol, más allá de la rivalidad que hay en ambos equipos y los incidentes que pueden haber, mirándolo del lado de la U, tiene una revancha a la vuelta de la esquina”, declara.

Herrera y su mensaje a la U para la Supercopa | Foto: Photosport

Finalmente, Herrera deja en manifiesto de que esta oportunidad es ideal para tomarse una revancha en el plantel azul teniendo en consideración lo que fue la última derrota de la U en el Superclásico ante Colo Colo por la Liga de Primera.

“La U viene de pasarlo mal en un clásico, viene de ser pasada a llevar y estafada, hoy tiene la revancha a la vuelta de la esquina y qué mejor que contra Colo Colo”, cerró.