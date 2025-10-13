En la Universidad de Chile se preparan con todo para lo que es esta recta final de la temporada, en donde sin duda todas las miradas están en lo que será su serie de semifinales ante Lanús de Argentina en la Copa Sudamericana.

Pero no solo ha sido tema en la U, ya que también en las últimas semanas ha comenzado a tambalear lo que es la continuidad de Gustavo Álvarez en el conjunto azul y todo esto tras las palabras del DT, quien no parece su proyectar su 2026 con el ‘Romántico Viajero’.

Por esto, desde la Universidad de Chile ya empiezan a ver con muy poco optimismo la continuidad de Álvarez en el club para la próxima temporada, en la que todo parece en indicar que deberán salir al mercado para traer a otro director técnico.

Herrera pone en la mesa a un gran candidato en la U

Ante lo que es esta situación en la U, un ídolo azul como lo es Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y puso en la mesa a un importante para la banca de la Universidad de Chile: Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Herrera pone en la mesa el nombre de Meneghini | Foto: Photosport

“¿Puede ser que hayan existido acercamientos con Paqui Meneghini?… si le da la garrotera a profesor Álvarez, con justa razón y obviamente que puede tener ofertas importantes”, declaró.

La dudosa continuidad de Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile para la temporada 2026, ya hace al hincha azul en pensar en nuevos nombres para la banca técnica, algo que esperarán poder de dilucidar más temprano que tarde para planificar de buena forma el próximo año.