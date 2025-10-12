Universidad de Chile vive horas de alto impacto y todo esto por lo que es el futuro de su actual entrenador, Gustavo Álvarez, quien ha hecho noticia en las últimas semanas por lo que es su permanencia en el club, la que parece estar cada vez más lejana tras los letales palos que le ha hecho saber a la dirigencia.

Sobre este tema, un ídolo de los ‘Azules’ como lo es Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que es la notoria molestia del DT de la U con la directiva azul, en la que respaldó con todo al argentino.

“Le faltó el nueve que pidió, él pidió lo que le faltaba a mitad de año y no lo pescaron, entonces de ahí viene el desgaste”, parte señalando Herrera.

Agregando a esto, el ‘Samurai’ deja en evidencia que la situación de Eduardo Vargas sin duda que generó un quiebre clave en la relación entre el DT y la directiva, en la que también recordó que a inicio de temporada, tampoco lograron fichar a su gran prioridad, que era Octavio Rivero.

Álvarez en la polémica en la U | Foto: Photosport

“Yo lo entiendo, debe estar medio tostado también porque él sabía lo que le faltaba a su plantel y pidió la gente y la oferta de mercado que era lo de Eduardo Vargas, a inicio de año pidió a otro delantero, le trajeron al cuarto, él pidió a Octavio Rivero y le trajeron a la cuarta (opción) y cerrando la temporada de pases”, remarca.

Herrera pide hacerle caso a Álvarez

Finalmente, Herrera le pidió a la dirigencia de la Universidad de Chile hacerle caso a Gustavo Álvarez en lo que ha sido sus solicitudes, en donde deja en claro que sus buenos resultados en el equipo lo respaldan para poder conformar un equipo mucho más competitivo.

“No le puedes exigir tanto con tan poco también. Que se peguen los alcachofazo la gente que está a cargo, que cuando el señor que conoce su plantel, conoce el fútbol y viene de ser campeón varias veces, si dice que le falta algo, háganle caso”, cerró.