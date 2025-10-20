Universidad de Chile tendrá sin duda que una semana bastante cargada en la que tiene dos importantes desafíos, ante Lanús en el duelo de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana y su partido ante la Universidad Católica, en su ardua lucha por el Chile 2 en el torneo nacional.

Por lo que serán estos desafíos, el histórico azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y comentó del plan de trabajo que debe ejercer la U para estos partidos, en la que indicó que es crucial ir midiendo las cargas.

“Hay jugadores que tiene mucho más recorrido y mucho menos gasto físico, entonces tu puedes ir de otra u otra forma manejar eso, conservar a los que tienen más gasto o están más golpeados, un nueve, un lateral volante como Hormazábal, que tiene el recorrido de 12 kilómetros por partido”

“Pero un central o un volante perfectamente pueden jugar, eso te ayuda mucho. Con Sampaoli no alternamos nunca”, parte señalando Herrera,

Agregando a esto, el ‘Samurai’ no se escandaliza en tener que jugar ante la Universidad Católica, ya que considera que se puede jugar este partido de forma seguida y después disputar el partido de vuelta ante Lanús, haciendo alusión a que el viaje a Argentina no es una distancia importante.

Herrera le pide un gran esfuerzo a la U | Foto: Photosport

“Igual no es un viaje que vas a Venezuela o Colombia, que vas a estar nueve horas dentro de un vuelo, en dos horas estás al otro lado de la Cordillera y estás, tienes que tratar de ir a jugar con lo mejor que tienes”, declaró.

Finalmente, Herrera le deja el claro mensaje a Gustavo Álvarez en alinear a los mejores jugadores que estén disponibles para su duelo ante la Universidad Católica, en la que le avisa desde ya que se opone a un equipo completamente alternativo para el clásico, por la importancia de este duelo por el Chile 2.

“Por último, en el peor de los casos, tratar de dosificar, pero al que está medio baleado, un equipo mixto, pero no cambiar a los once. Tampoco ha tenido tantos partidos en el año la U y también viene de un parón grande para regenerar, entonces estás casi en un casi inicio de temporada, aparte es un rival directo”