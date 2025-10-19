Universidad de Chile está a pocos días de jugar su primer partido de semifinal de la Copa Sudamericana ante Lanús en el Estadio Nacional, encuentro que está programado para el jueves 23 de octubre a las 19:00.

La campaña que está haciendo el equipo granate que dirige nuestro conocido Mauricio Pellegrino tiene alerta a los hinchas de la U, y se entiende que será una llave muy difícil, más aún, considerando que los azules no tendrán el apoyo de su público en las gradas por la sanción impuesta por CONMEBOL.

En el Centro Deportivo Azul, Gustavo Álvarez trabaja en busca de su once ideal, y para eso necesita la total recuperación de su lateral volante por izquierda Matías Sepúlveda, el que salió lesionado en la victoria ante Alianza Lima en Coquimbo y no ha podido volver aún.

Lo que está ya confirmado es que pase lo que pase, jugará con una línea de tres compuesta por Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia. También que Maximiliano Guerrero será clave para cubrir la banda derecha, reemplazando las tareas habituales del Rayo.

En el mediocampo le renovará confianza a la dupla compuesta por Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, siendo Javier Altamirano el que complete el mediocampo azul.

En ofensiva no hay mucho que decir, Lucas Assadi se ha ganado con creces la camiseta de titular y lo hará junto a Lucas Di Yorio, que luego de la operación ya tiene tres goles a su haber.

Lucas Assadi es la gran esperanza de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

El 11 ideal de la U para recibir a Lanús

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio.