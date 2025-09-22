El fallo CONMEBOL tras los brutales incidentes entre Universidad de Chile e Independiente sigue dando de qué hablar. Esta vez, un mítico portero expresó su rechazo a la decisión de las autoridades.

¿De quién se trata? José Luis Chilavert disparó contra la determinación que eliminó al conjunto argentino de Copa Sudamericana y clasificó a los azules a cuartos de final.

Para el recordado arquero, el dictamen del ente regidor escapó a la lógica. En conversación con Fortineras Sin Filtro, entregó su postura frente al caso que estuvo bajo los ojos del continente.

“La sanción a Independiente fue injusta. Esas cosas me enervan totalmente, porque es injusto el castigo“, comenzó señalando el campeón de Copa Libertadores en 1994.

En dicha línea, el histórico seleccionado paraguayo lanzó: “Deberían haber jugado el partido a puertas cerradas y se termina. Al contrario, porque al equipo chileno tampoco lo sancionan”.

Cabe destacar que además de tal sanción deportiva, ambos clubes recibieron multas económicas y tienen prohibición de público en 14 partidos en total: siete de local y siete de visitante.

José Luis Chilavert se alineó con Independiente tras el fallo CONMEBOL que favoreció a Universidad de Chile.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente compromiso de los azules será ante Alianza Lima en los cuartos de final de Copa Sudamericana. La revancha se jugará el jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.