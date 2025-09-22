Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Alianza Lima por Copa Sudamericana. El elenco azul recibirá al conjunto peruano por la revancha de los cuartos de final del certamen continental.

En dicho compromiso, la escuadra laica no contará con un emblema: Marcelo Díaz será baja por lesión. El mítico volante sufrió un desgarro en el partido de ida y se ausentará en la definición.

¿Quién lo reemplazará? Un histórico de la institución se inclinó por Sebastián Rodríguez. Es que para Víctor Hugo Castañeda, tiene las condiciones para ser considerado desde el arranque.

“Él no lo había hecho bien hasta el momento. No se había hecho notar, pero ese día en Lima lo hizo bien. Creo que él le da un poco más de equilibrio al equipo. Es un buen nombre”, comenzó señalando a BOLAVIP CHILE.

Luego de ello, el recordado mediocampista de los azules propuso otra opción y lanzó: “O poner a otro delantero. Esas son las alternativas que tiene que barajar el técnico“.

“Pero poner otro delantero a lo mejor va a obligar a (Lucas) Assadi a asumir otras funciones. Y la verdad que él donde ha jugado libre, sin mayores restricciones, es donde ha marcado la diferencia”, cerró.

Marcelo Díaz será baja en el duelo de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Alianza Lima

El duelo de vuelta, válido por los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará el jueves 25 de septiembre. Está programado para las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.