Universidad de Chile empieza a alistar lo que será su partido de vuelta por los cuartos de final en la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ esperan poder obtener su clasificación en Chile en su partido ante Alianza Lima tras lo que fue su igualdad sin goles en Perú.

En este partido, el conjunto ‘Laico’ espera poder hacer respetar su localía, que esta vez será en Coquimbo, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez quieren lograr meterse a la fase de los cuatro mejores en la Copa Sudamericana.

Una de las grandes figuras del ‘Romántico Viajero’ es el crack azul, Lucas Assadi, quien en esta segunda parte del año se ha consolidado como una importante pieza dentro de la Universidad de Chile y hoy, es el principal arma de la U para lograr la anhelada clasificación.

En las últimas horas, el 10 de la U compartió una historia en su cuenta de Instagram, la que ilusiona con todo al hincha de la Universidad de Chile para lo que será esta especial semana de los ‘Azules’ en el ámbito internacional.

Assadi ilusiona al hincha de la U | Foto: Photosport

“Será una hermosa semana”, fue lo que posteó en su historia de Instagram el crack de la U, quien estaría en óptimas condiciones para su partido de vuelta ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

Lucas Assadi dejaría atrás lo que fue su molestia en uno de sus hombros tras el partido de ida ante Alianza Lima y estaría al 100% para este partido, en la que espera alzarse como la gran figura para lograr la clasificación de la U.