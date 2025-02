Universidad de Chile no logró vencer a Magallanes en el Estadio Nacional. El cuadro azul fue derrotado 1-0 y ello despertó las primeras incertidumbres sobre algunos jugadores.

Algunos, por ejemplo, cuestionaron los 38 minutos que Rodrigo Contreras estuvo en cancha. El delantero argentino realizó su debut en el club y no logró salvar a los azules de la caída.

Sin embargo, Juan Cristóbal Guarello defendió el estreno del atacante azul. Para él, exhibió ser más que uno de los jugadores que reemplazó en el plantel universitario: Luciano Pons.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista comenzó señalando: “Me pareció bien. Dentro de la falta de ritmo, me gustó. Lo que pasa es que el partido lo perdieron”.

Tras ello, lanzó: “Pero no es que haya entrado un Pons. Un tipo que no salía en la foto y no la pedía. Me pareció bien“.

Finalmente, se refirió a otro de los jugadores que no estuvo en su mejor día en los azules. A su vez, planteó una importante duda: ¿cómo se va a conformar la ofensiva de aquí en más?

“Ayer, Leandro Fernández andaba medio nublado. (…) Con Di Yorio y Contreras tiene que solucionar. ¿Quiénes van a jugar?“, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente encuentro de los azules será por la tercera fecha de Copa Chile ante Santiago Morning. Dicho compromiso se disputará el lunes 10 de febrero desde las 19:00 horas. Aún falta oficialización del estadio que recibirá el duelo.