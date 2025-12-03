Universidad de Chile se juega uno de los partidos más importantes de su temporada este fin de semana, cuando visite a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones por la última fecha de la Liga de Primera 2025.

En paralelo a la preparación del duelo decisivo, han comenzado a surgir dudas sobre la conformación del plantel para 2026, especialmente en torno a los jugadores que finalizan contrato o préstamo.

Uno de los nombres que está bajo la lupa es Rodrigo Contreras, delantero argentino que termina su préstamo con la U al cierre del torneo y cuyo rendimiento ha sido irregular. Por ello, en el Centro Deportivo Azul deberán determinar si avanzan o no en la compra de su pase a Deportes Antofagasta.

10 son los goles que lleva Rodrigo Contreras desde su llegada a la U | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Rodrigo Contreras sueña con quedarse en la U. de Chile

Tras el empate ante Coquimbo Unido, el “Tucu” enfrentó a los medios en Zona Mixta y allí dejó entrever su deseo de continuar, enviando además un mensaje directo al hincha, marcado por la autocrítica y el compromiso.

“Yo todavía no hablé nada con el club. Me gustaría quedarme por una revancha personal. No quiero irme de esta manera del club. Sé que muchas veces podría haber dado mucho más”, partió diciendo el ariete trasandino.

“Estoy contento de haber vivido un año tan lindo con la U. Clasificamos a semifinales de Sudamericana, a Libertadores… pusimos al club en un muy buen momento. Hasta que me toque estar acá, voy a dejar la vida. Este club se lo merece”, sentenció.

En síntesis…

