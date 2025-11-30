Universidad de Chile se alista a confirmar movimientos en su plantel en el mercado de fichajes. La escuadra laica no solo incorporará futbolistas, sino que también tendrá que despedirse de algunos nombres.

Uno de ellos, está a préstamo en el conjunto azul y todo indica que no continuará en la institución: no se ejercerá su opción de compra. Ante ello, Talleres de Córdoba lo tiene en la mira.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Rodrigo Contreras. Según detalló el medio partidario Talleres Mi Pasión, el elenco argentino está siguiendo sus pasos minuciosamente.

Eso sí, se dejó en claro: aún no hay propuestas concretas para quedarse con sus servicios. Por el momento, el jugador de 30 años está a la espera de la resolución de su futuro en Universidad de Chile.

“Rodrigo Contreras es un jugador en carpeta, el jugador quiere volver al fútbol argentino. En Talleres gusta, pero la prioridad es un 9 de jerarquía por quien ya comenzó a negociar”, señaló la publicación.

Rodrigo Contreras está en la mira de Talleres. Todo indica que no seguirá en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Se va de Universidad de Chile? El 2025 de Rodrigo Contreras

Durante la presente temporada, el oriundo de Tucumán ha disputado un total de 39 encuentros con la camiseta azul. En dichos compromisos, anotó 10 goles y aportó con dos asistencias.

Cabe destacar que su pase pertenece a Deportes Antofagasta y Universidad de Chile tiene la opción de compra sobre él: puede pagar 1,45 millones USD para quedarse con el 80% de su carta.

En síntesis: