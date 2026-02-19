Mauricio Vera, volante argentino procedente de Boston River, fue presentado el 29 de diciembre en Deportes Concepción. Y hace pocos días, se habría confirmado la salida del jugador habiendo llegado hace menos de dos meses a los Lilas.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el Director Deportivo del León de Collao, Aiderson Abreu, reveló los motivos de la fugaz salida del mediocampista para fichar por Nacional de Uruguay.

“El jugador y su agente nos manifestaron la intención de marcharse, de que tenía mucho deseo de llegar para allá (Nacional)“, declaró el dirigente Lila sobre el deseo del jugador.

Muchos hinchas del equipo sureño arremetieron contra el jugador, apuntándolo con que quiso salir por la puerta chica tras el mal momento del club en 2026.

“Yo creo que hubo un mal manejo de su agente principalmente porque teníamos un acuerdo. Ellos priorizaron sus proyectos personales antes que el proyecto del club”, agregó Abreu sobre el desazón que dejó en el equipo.

Mauricio Vera es nuevo jugador de Nacional de Uruguay

Cabe destacar que el club recién ascendido, se suma a los equipos que no han logrado ningún triunfo en la Liga de Primera 2026. Como lo son Universidad de Chile, Palestino, Deportes La Serena y Everton.

¿Qué viene para Deportes Concepción?

Los dirigidos por Patricio Almendra deberán buscar su primer triunfo del año el día de mañana frente a Cobresal a las 20:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

